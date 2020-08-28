Белорусская оппозиция отказалась от европейских денег

28.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Лидеры белорусских протестов, не признающие переизбрание президента Александра Лукашенко, не примут деньги, которые планирует им выделить ЕС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Издание отмечает, что еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи пообещал «буквально в ближайшие дни» выделить средства в помощь пострадавшим от насилия в Белоруссии и предложил предоставить эти средства в распоряжение так называемого координационного совета белорусской оппозиции, против которого возбуждено уголовное дело.

Правда, сами оппозиционеры поспешили отказаться от этой помощи.

«О том, что Евросоюз выделяет €53 млн и предполагается, что в их распределении будет участвовать координационный совет, мы узнали из СМИ. Это абсолютная ложь. Мы не согласны с этим заявлением и не будем иметь отношение к этим деньгам», – сказала изданию член координационного совета Мария Колесникова, выступающая в роли основного оппозиционного спикера.