Белорусская оппозиция растеряна. Акция неповиновения сегодня, но большой митинг в воскресенье

23.09.2020, Москва, Елена Острякова

К внезапной сегодняшней инаугурации президента Белоруссии Александр Лукашенко оказалось не готово даже государственное телевидение. Трансляции с церемонии не было, хотя это, как утверждают ошарашенные оппозиционеры, предусмотрено законом.

Более того, в первом выпуске новостей, вышедшем в эфир после церемонии не было кадров инаугуранционной речи. Ее цитируют только письменно.

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Лукашенко сказал, что испытывает гордость за белорусов,

«которые с честью прошли испытания на прочность — прежде всего своих убеждений».

«Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость… Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу», – сказал Лукашенко.

Он считает, что Белоруссия стала единственной страной в мире, которая смогла противостоять технологии «цветных революций».

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов – вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих – даже, может быть, единственные, – где “цветная революция” не состоялась», – отметил президент.

Лишь небольшая группа протестующих смогла оперативно отреагировать на событие.

У дворца Независимости, в котором проходила инаугурация, были задержаны несколько человек. Еще одна небольшая группа протестовала со старыми плакатами (новые не нарисовали) вдоль одной из улиц.

Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что требует новых выборов и выступает за бессрочную акцию неповиновения.

«Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников… Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов», – написал в соцсетях один из членов координационного совета Павел Латушко, находящийся в Польше.

Польская сеточка телеграмм-каналов, координирующая белорусские протесты призвала подписчиков блокировать дороги, а в 18.00 сегодня выйти на центральные площади своих городов. Однако растерянность у кукловодов все-таки чувствуется, поскольку «настоящую народную инаугурацию» они назначили по сложившейся традиции на выходные.

Появились и посты, призванные успокоить обескураженных оппозиционеров.

«Главное, что надо понимать: тайная “инаугурация” человека, который проиграл выборы и не в состоянии вернуть контроль над страной – это лишь символический жест и не более того. Уж точно не конец борьбы», – написал оппозиционный политический аналитик Петр Кузнецов.