Лукашенко отказался замять скандал с ЧВК: Минск пошёл на эскалацию

30.07.2020, Москва, Елена Острякова

Вчерашние «расследования» на государственном белорусском телевидении по поводу задержания под Минском 32 россиян, которых называют членами ЧВК, внушали надежду, что инцидент будет спущено на тормозах.

Пропагандисты больше рассказывали, что наемники делают в Африке и на Ближнем Востоке и почему они опасны, нагнетая чувство тревоги специальной музыкой. Обвинения в намерениях «дестабилизировать обстановку» в Белоруссии звучали вскользь.

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Близкие к власти политологи начали заявлять о том, что не нужно приравнивать ЧВК к России. И единственная претензия к союзнику – непредоставление информации.

Однако уже сегодня утром прошло срочное заседание ЦИК, на котором перед всеми кандидатами выступил госсекретарь белорусского Совбеза Андрей Равков.

По итогам мероприятия он явно не хотел общаться с журналистами, отнекиваясь, мол, сами кандидаты вам все расскажут. Но корреспонденты все-таки выпытали у него главное: удобная для урегулирования конфликта с Россией версия о том, что наемники просто использовали Минск как транзитный пункт, не рассматривается.

Против россиян возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов. Причем, опасность не миновала, поскольку якобы еще 200 «боевиков» рыщут по стране. Кандидатам предложено соблюдать все возможные меры предосторожности при проведении массовых мероприятий.

«33 задержано. До 200 находятся на территории по оперативной информации, идет поиск. Это как иголка в стогу сена. Кто их позвал, мы не знаем», – сказал Равков.

Из всех присутствовавших на встрече кандидатов в президенты наиболее полную информацию прессе дал Андрей Дмитриев.

«Мне очевидно не хватило большого куска информации для того, чтобы понимать, что происходит. Если нам говорят, что в стране 170 человек, то где закрытые города, блокпосты, как мы их ловим.

Если нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются в подобных целях еще какие-то группировки, то когда мы увидим ноту МИДа Белоруссии к МИД РФ? Потому что это невероятно серьезно, и тут уже должны реагировать совместно спецслужбы Белоруссии и России», – сказал Дмитриев.

Он передал слова Равкова о том, что задержанные дают разные показания.

«Некоторые из них говорят прямо: мы приехали делать революцию. Такое ощущение, что группа защищает себя, давая разные показания.

Было сказано, что ГРУ и ФСБ не проинформировали о прибытии этой группы. Но прошли уже сутки. Вроде мы в настолько близких отношениях, что надо просто позвонить. Даже не нужны официальные запросы», – сказал Дмитриев.

При этом Равков якобы несколько раз подчеркнул, что Белоруссия не в состоянии полностью контролировать свою границу с Россией.

«Это значит, что их может стать еще больше. И я хочу получить четкий ответ от руководства страны, как будет обеспечена безопасность во время массовых выступлений после выборов», – сказал Дмитриев.

По его словам власти не исключают ограничения доступа к Интернету.

«Но если то, что нам говорят, правда, то войска нужно стягивать не в Минск, а к границе с РФ, чтобы не допустить сюда «человечков» любого цвета», резюмировал Дмитриев.