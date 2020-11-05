05.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Религия
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Белорусские католики негодуют: Папа римский признал Лукашенко президентом


Белорусский католический священник Юрий Рашатко заявил протест папе римскому в связи с тем, что тот прислал своего нунция в Минск.

Об этом Рашатко написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич вручил верительные грамоты Лукашенко. Каждый вправе реагировать на это событие по своей честности. Считаю это событие ошибочным и вредным для Церкви в Беларуси и не готов принять его», – написал Рашатко.

После этого он встал в одиночный пикет в центре Минска с плакатом на латыни.

В августе в Белоруссии разразился скандал, связанный с отказом пустить в Белоруссию главу местных католиков, митрополита Тадеуша Кондрусевича. Он попал в список невъездных, хотя является гражданином Белоруссии за поддержку протестов (паспорт прелата аннулировали).


В сентябре ходатайствовать о возвращении Кондрусевича приезжал в Минск секретарь по отношениям Святого Престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галахер.

Переговоры не принесли результата. Лукашенко вновь высказался негативно в адрес опального кардинала. Но при этом пригласил папу Римского приехать в Белоруссию.

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