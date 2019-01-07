Белорусские колхозники выбирают самостийность

07.01.2019, Москва-Минск, Владимир Гладков

Одна из причин пробуксовки проекта Союзного государства – опасения провинциальных элит в Минске, что крупные российские корпорации установят контроль над ключевыми предприятиями Белоруссии.

Таким мнением в эфире youtube-канала «PolitWera» поделился российский политолог Сергей Богатырёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в Белоруссии – это макро-Абхазия. То есть все процессы интеграции стопорятся на уровне понимания своего провинциального масштаба.

Мы прекрасно понимаем, что, как только такие гиганты как «Роснефть» или «Газпром» заходят на территорию Белоруссии, те же самые производители растворителя, вероятнее всего, будут приватизированы одной из наших нефтяных компаний. Это логичный процесс вхождения крупного бизнеса», – отметил Богатырёв.

Белорусский эксперт Артём Агафонов в свою очередь заметил, что промышленность Белоруссии состоит в основном из старых советских предприятий, продукция которых не рассчитана на европейский рынок.

«Есть множество оставшихся в наследство от Советского Союза промышленных предприятий, которые мы не сможем длительное время поддерживать, то есть, туда надо вкладывать очень серьёзные деньги. И они могут эффективно именно в союзе с Россией, в условиях союзного государства. То есть, на какой-либо другой, западный рынок львиная доля нашей промышленности не рассчитана.

То же самое сельское хозяйство: если оно в России сейчас, особенно в условиях санкций, развивается достаточно эффективно, то в Белоруссии, может быть, и есть какие-то флагманские предприятия, но в большей части оно закредитовано, это в большей части чуть-чуть модернизированные старые советские колхозы», – добавил белорусский эксперт.