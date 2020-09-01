Белорусские майданщики «прильнули к России» и послали ЕС ноту протеста

01.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Белорусские оппозиционеры недовольны тем, что Европейский союз предложил им финансовую помощь

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с «Коммерсантом» заявила член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание поинтересовалось, действительно ли оппозиционеры отказались от финансовой помощи, оказать которую был готов ЕС.

«Мы очень сильно возмутились на эту тему! Мы узнали из СМИ, что еврокомиссар предложил €53 млн для помощи Беларуси и заявил, что наш координационный совет может эти деньги распределять! Мы прочитали и ошарашились! Это вмешательство в наши внутренние дела! Мы выразили послам свою ноту протеста. Нам предложили десятки миллионов!.. А мы проходим свидетелями по уголовным делам… Для нас это настолько медвежья услуга, о которой мы не просили! Мы все волонтеры!», – утверждает оппозиционерка.

По ее словам, люди делают какие-то пожертвования, но они никогда не идут через штаб.

«Оно существует как краудфандинг. Когда Тихановская объявила сбор, сразу за один день было собрано 250 тыс. белорусских рублей, и пришлось писать объявление, что, пожалуйста, не присылайте больше, мы достигли лимита!», – заявила Колесникова.

Такая риторика удивила даже симпатизирующего белорусским протестам спецкора «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

«Да, они просто льнули к России и демонстративно сторонились помощи Запада, – в ремарке от автора иронически заметил журналист. – Интересно было, все ли члены президиума координационного совета, такие как Светлана Алексиевич, например, согласны с ними».

Как сообщал «ПолитНавигатор», белорусская оппозиция осознала, что ставка на антироссийские силы в стране оказалась неудачной и старается заручиться поддержкой президента РФ Владимира Путина, что эксперты характеризуют как «запоздалое прозрение».