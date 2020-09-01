Белорусская оппозиция стала заявлять о готовности сотрудничать с Россией

01.09.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиция после того, как ей не удалось быстро взять власть, стала заявлять о готовности сотрудничать с Россией.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оппозиция и силы, поддерживающие ее за рубежом, поняли, что нахрапом изменить ситуацию не получилось. Меня особенно позабавили слова Тихановской о том, что она ждет звонка Путина. Если Путин бы ей позвонил, она нашла бы, что сказать. Должен Тихановскую огорчить: Путин не собирается ей звонить», – отметил политолог.

При этом он считает, что время для контактов Кремля с оппозицией ушло.

«Оппозиция спохватилась и поняла, что игнорировать российскую тему и апеллировать к силам, которые настроены антироссийски в Белоруссии не получается. Это объективная необходимость. В выходные прозвучало несколько заявлений членов координационного совета оппозиции о том, что они собираются строить нормальные отношения с Россией и даже лучше бы выстроили отношения с Россией, чем Лукашенко. Запоздалое прозрение.

Если бы белорусские оппозиционеры правильно бы оценили ситуацию, то первый звонок должен был быть не в Брюссель, не в Варшаву, не в Вильнюс, не в Вашингтон, а в Москву. Но люди, которые их курируют, этого не понимают. Сейчас они пытаются наверстать упущенное, но выглядит это смешно и свидетельствует о слабости. На связи с Москвой находится Лукашенко, и перехватить эту связь у оппозиционеров нет возможности. Если бы они это сделали 9 августа, кто знает, может, в тогдашней ситуации события бы развивались по-другому», – сказал Михеев.