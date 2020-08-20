Белорусские майданщики растеряны и не знают, что делать дальше

20.08.2020, Киев, Игорь Петров

Участники антиправительственных забастовок в Белоруссии начинают понимать, что ухудшение экономической ситуации в результате нестабильности в стране ничего хорошего им не принесет, поэтому протесты становятся менее многолюдными.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часть бастующих будет понимать, что будет, если экономическая ситуация ухудшится. Я видел данные Московской биржи – началось снижение котировок белорусских предприятий из-за нестабильности и волатильности в стране. В итоге Лукашенко сможет сказать – я вас предупреждал, вот, спрашивайте у организаторов, может, Илон Маск пришлет длинный чек.

Плюс у оппозиции разброд и шатание в руководящих органах. Плюс у них нет до конца понимания – хорошо, вот вышли люди, ходили на улицах, но вот сейчас протесты и страйки не получаются, а что дальше? Переходить к какой-то позиционной борьбе? Но мы видим, что людей выходит меньше, что люди начинают заниматься своим. Есть обыденная реальность», – сказал политолог.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», сторонников президента Александра Лукашенко на белорусских улицах становится все больше.