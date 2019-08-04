04.08.2019, Минск, Артём Агафонов
 
Авторская колонка, Белоруссия, Права человека, Украина
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Белорусские мовнюки получили неожиданный отпор

Ситуация вокруг русскоязычного мурала на стене одного из домов в белорусском городе Слоним, о которой мы ранее писали, получила неожиданное продолжение. Неожиданное – потому, что подобные новости из Белоруссии в последнее время приходят, к сожалению, нечасто.

В этом году Слоним будет принимать День белорусской письменности – праздник, посвященный литературе, книгопечатанию и культуре вообще. Это – довольно заметное ежегодное событие в культурной жизни страны, мероприятие каждый год проводится в новом городе. Населенному пункту по такому поводу из республиканского бюджета выделяется приятный бонус на благоустройство, чтобы тот производил впечатление культурной столицы года.

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Но спокойно освоить бюджетные средства на пользу горожан в этом году местным властям не дали. Есть в Белоруссии такая порода активистов, получившая заслуженное прозвище «мовнюки». Это – та самая публика, которая добивается превращения республики в подобие Прибалтики или Украины, где все только на языке «титульного» этноса или, на худой конец, на английском, но ни в коем случае не на «колониальном» и «оккупационном» русском.

Как и полагается, они очень активны и стараются не упускать ни одной возможности испортить жизнь русскоязычному большинству. И власти все чаще идут им навстречу.

Так было и в Слониме. Мовнюков не устроил мурал, который к празднику сделали на стене одного из домов. По ущербной логике змагаров, День белорусской письменности должен оформляться исключительно на белорусском языке (что исторически абсолютно некорректно). Поэтому их силами и при поддержке главного калибра националистической пропаганды, сайта «Наша Нива» была организована агрессивная антирусская информационная кампания. И местные власти в лице заместителя начальника идеологического управления Натальи Гончарук поначалу пошли на уступки, заявив, что граффити будет переделано и переведено на мову.

«Наша Нива» и змагары привычно праздновали очередную «перамогу».

Но в этот раз радоваться националистам – дерусификаторам пришлось недолго. В Слонимский райисполком начали писать уже другие активисты, представители общественных объединений «Русь», «Гражданское согласие», просто граждане, возмущенные тем фактом, что власти, с подачи националистов, вновь задвигают, язык на котором говорит подавляющее большинство населения, на вторые роли.

И местное начальство прислушалось к их аргументам!

Заместитель председателя Слонимского райисполкома отнеслась к вопросу более ответственно. Чиновница с польским именем Тереса Юшкевич, чья должность на два уровня выше, чем у Натальи Гончарук, подтвердила, что в последнее время в адрес райисполкома поступило несколько обращений по поводу сохранения надписи на русском языке, ссылаясь на исторические факты и законодательство Беларуси, а также сохранение национально-языкового паритета в обществе, и сообщила, что райисполкомом принято решение оставить без изменений надпись на граффити.

Более того, местными властями был проведен опрос горожан в социальных сетях и, как и следовало ожидать, большинство из них также высказались в пользу русскоязычной надписи. Белорусский же язык, который также является одним из государственных, тоже не будет ущемлен – белорусскоязычное граффити появится на городском центре культуры.

Для Тересы Юшкевич было бы проще поддержать националистов, как это делают многие из ее коллег. В конце концов, замена русскоязычной надписи на белорусскую – это вполне в тренде «мягкой белорусизации», которая сейчас набирает обороты и, разве что, официально не провозглашена государственной политикой. Да и националисты вряд ли отстанут от чиновницы. Причем, обычным поливанием грязью в интернете они могут не ограничиться – им не привыкать забрасывать самые разные инстанции самыми причудливыми жалобами.

Но, по крайней мере, в одном из белорусских райцентров власти дали отпор дерусификаторам. Осталось только надеяться, что это не было всего лишь единичным решением чиновницы, недавно назначенной на свою должность.

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