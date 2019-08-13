13.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика
Просмотров:

Белорусские нацики пытаются раздуть скандал из-за русского языка

В Белоруссии раздувают скандал по поводу отсутствия на сайте Гродненского облисполкома информации о проведении в городе парламентских выборов на белорусском языке.

Об этом, в частности, пишет газета белорусских националистов «Гродненская весна»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На русской версии сайта есть соответствующий банер и информация о назначении выборов в Палату представителей. Размещены и соответствующий указ главы государства, и информация про избирательные округа. А вот на белорусской версии главного властного сайта области «выборов» нет вообще», – возмущается издание.

На белорусской версии по-прежнему висят анонсы празднования Дня Победы и Европейских игр, которые давно закончились. Такая же ситуация и на сайте горисполкома Гродно.

«Белорусскоязычной версии есть предвыборный банер (но по-русски!), но информации про округа нет», – негодует «Гродненская весна».

Согласно официальной статистике в школах Гродно на белорусском языке обучается 0,9% учащихся, на русском — 98%. В сельской местности доля белорусскоязычных выше: 72% учащихся изучают белорусский язык. Однако неизвестно, пользуются ли жители сел интернетом.

Белорусские националисты представляют из себя крайне агрессивное меньшинство, требованиям которого постоянно уступают официальные власти. В русскоязычном городе Слоним «мовнюки» заставили продублировать на белорусском языке надпись на мурале с изображением местного театра.

Ранее националистическая тусовка уже добилась отмены строительства Софийского собора и установки памятника княгине Ольге в Витебске, заставила местные власти сбить стихотворение «Клеветникам России» с памятника Пушкину (кстати, подарок российского благотворительного фонда) в Могилеве и вынудила чиновников не устанавливать памятный знак в честь Петра I в Горках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть