Белорусские нацики пытаются раздуть скандал из-за русского языка

13.08.2019, Москва, Елена Острякова

В Белоруссии раздувают скандал по поводу отсутствия на сайте Гродненского облисполкома информации о проведении в городе парламентских выборов на белорусском языке.

Об этом, в частности, пишет газета белорусских националистов «Гродненская весна»

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«На русской версии сайта есть соответствующий банер и информация о назначении выборов в Палату представителей. Размещены и соответствующий указ главы государства, и информация про избирательные округа. А вот на белорусской версии главного властного сайта области «выборов» нет вообще», – возмущается издание.

На белорусской версии по-прежнему висят анонсы празднования Дня Победы и Европейских игр, которые давно закончились. Такая же ситуация и на сайте горисполкома Гродно.

«Белорусскоязычной версии есть предвыборный банер (но по-русски!), но информации про округа нет», – негодует «Гродненская весна».

Согласно официальной статистике в школах Гродно на белорусском языке обучается 0,9% учащихся, на русском — 98%. В сельской местности доля белорусскоязычных выше: 72% учащихся изучают белорусский язык. Однако неизвестно, пользуются ли жители сел интернетом.

Белорусские националисты представляют из себя крайне агрессивное меньшинство, требованиям которого постоянно уступают официальные власти. В русскоязычном городе Слоним «мовнюки» заставили продублировать на белорусском языке надпись на мурале с изображением местного театра.

Ранее националистическая тусовка уже добилась отмены строительства Софийского собора и установки памятника княгине Ольге в Витебске, заставила местные власти сбить стихотворение «Клеветникам России» с памятника Пушкину (кстати, подарок российского благотворительного фонда) в Могилеве и вынудила чиновников не устанавливать памятный знак в честь Петра I в Горках.