Белорусские ненавистники канонического православия готовят плацдарм на Украине

20.08.2019, Минск, Артем Агафонов

17 августа в Минске в самом туристическом районе «Верхний город» отмечался День украинской культуры. Праздник был массовым, красочным, с борщом, гопаком и неизменными вышиванками.

Украинская сторона во главе с послом Игорем Кизимой говорила об общности культуры и истории. И собравшиеся белорусы были не против – в конце концов, народ родной, братский, хоть и одураченный своими политиками.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Но на родине посла Кизимы и танцевавших гопак парубков в тот же день имело место совершенно другое, совсем не дружественное белорусам мероприятие. Проходило оно 17-18 августа в Чернигове и официально называлось конференцией «Белорусская интеллигенция в поддержку Белорусской автокефальной православной церкви».

Мы уже писали об этом мероприятии. Подробнее о том, что оно представляло и какую опасность несет для безопасности Белоруссии, специально для «ПолитНавигатора» рассказывает белорусский общественный деятель Артем Агафонов:

О степени интеллигентности собравшейся там тусовки можно судить по словам священника канонической РПЦ Александра Шрамко, которыми он прокомментировал царившую на конференции атмосферу: «Что-то я прозевал, когда это вошел в моду новый (или не новый?) слоган: «Слава нации!» – «Смерть ворогам!». Особенно это забавно звучит на церковной конференции». Конференция была не столько церковной, сколько политической, с откровенным националистическим душком, направленная против безопасности Белоруссии и межконфессионального мира в республике.

Даже о. Александр, известный возмутитель церковного спокойствия, любимец националистов, запрещенный в служении за критику Патриарха, – и тот был шокирован происходившим.

Более откровенен был Вячеслав Сивчик, один из лидеров «Движения солидарности «Разам»: «Через возрождение белорусской автокефальной православной церкви белорусы могут защититься от страшных имперских вещей, которые с собой несет РПЦ, в том числе – возможной войны».

Как может Церковь, одной из заповедей которой является «Не убий», нести войну стране, в которой является главной конфессией, Сивчик не объяснил. Да, собственно, этой аудитории ничего объяснять и не нужно было – в ней собрались убежденные русофобы, для которых религия – лишь инструмент для разжигания вражды.

Кстати, слова Сивчика вполне подпадают под статью 130 белорусского УК, предусматривающую до 5 лет лишения свободы за разжигание расовой, национальной, религиозной и иной вражды и розни. И то, что слова были сказаны на территории Украины, от ответственности освобождать не должно – в ее УК есть аналогичная статья 161 и, если белорусский неонацист Сивчик не был осужден по ней украинским судом (что понятно), то это упущение вполне может исправить суд белорусский.

Но вряд ли исправит. Сивчик – неонацист со стажем, он привлекался к ответственности за участие в массовых беспорядках еще в 90-х, а с украинскими праворадикалами поддерживает тесные отношения еще со времен первого Майдана, где был руководителем белорусского отделения. И подобные заявления он делает регулярно. Именно он и собирал участников конференции по всей Белоруссии, устроив в июле-августе целое турне по городам республики, выступая перед местными группами белорусских националистов.

О результатах мероприятия судить сложно. Пока информация о нем противоречивая.

Даже численность участников в одних источниках указывается в 150 человек, в других – 90, а на опубликованных в Сети фотографиях невозможно насчитать более 50-60 голов. А на молебне, проходившем во второй день, присутствовали лишь человек 20.

Остальные, вероятно, разъехались по дешевым черниговским рынкам и торговым центрам, как это принято у политтуристов из белорусской оппозиции. Было принято несколько резолюций, но их принятие – лишь дань политической традиции.

Популярный белорусский телеграмм-канал «Трыкатаж» сообщил о создании приходов БАПЦ в четырех белорусских городах – Гомеле, Могилеве, Витебске и Орше. Поскольку другие источники эту информацию не подтверждают, скорее всего, она не соответствует действительности.

В общем, пока успехи довольно скромные и спорные. Но и недооценивать опасность не стоит. Ненависть к канонической РПЦ давно культивируется в белорусском националистическом лагере.

И бурному развитию раскольничества в Белоруссии сейчас мешает только карикатурность американской секты, которой является не имеющая в республике ни одного официального прихода БАПЦ и позиция государства. Но ситуация может в любой момент измениться.