09.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Белорусские оппозиционеры уже не скрывают свою русофобию


В Белоруссии оппозиция действующей власти становится открыто антироссийской и националистической. Это видно по том, как на протестах все чаще появляются флаги Евросоюза и звучат призывы за отрыв от России и расторжение Союзного договора.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз», минский политик Сергей Лущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это формирование антироссийской силы. 31 августа они делают важное заявление, подготовленное заранее – видеозапись Бабарико, и Колесникова объявляет об образовании партии «Вместе». И мы сейчас видим по динамике протестов, как изменилась риторика. Это для меня в какой-то степени было очевидным, я просто ждал, на каком этапе риторика перемен, риторика трансформации какого-то политического диалога превратится в узко националистическую.

Сегодня мы это все чаще замечаем – появляются флаги Евросоюза, очень ярко выраженный геополитический вектор. Еще таких прямых заявлений нет, но уже это ощущение совершенно есть, что и координационный совет, и те персоналии, которые в него входили, – это абсолютно антироссийские силы и те, кто за ними стоит и оказывает им поддержку, в том числе и на внешнем контуре, но в первую очередь, в этой стратегии политической ставили как минимум одну из задач – это отрыв Республики Беларусь от Российской Федерации, денонсация Союзного договора.

Вы помните, широко обсуждали программу, которую Координационный Совет спешно попытался удалить и замести следы», – заявил Лущ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», белорусские майданщики перешли к угрозам президенту РФ Владимиру Путину.


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