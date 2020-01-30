Белорусские политологи демонстративно проигнорировали приглашение из Москвы

30.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские эксперты под разными предлогами отказались от участия в пресс-конференции «Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича», которую в Москве проводит сайт «Украина.Ру».

Об этом заявил главный редактор издания Искандер Хисамов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы устраивали конференции по Украине, мы всегда привозили людей оттуда, которые делились внутренним ощущением от ситуации. Такое у нас правило.

В Белоруссии этого сделать не удалось. Семь ведущих политологов и политиков, аналитиков и экспертов были приглашены. Под разными предлогами все они отказались.

Нам приходилось сдавать билеты. Мы знаем, что там есть болезненный интерес к нашему мирному аналитическому мероприятию. Это для нас является симптомом», – сказал Хисамов.

В итоге участниками пресс-конференции в Москве стали политологи Ростислав Ищенко и Андрей Суздальцев, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец и аналитик Кирилл Аверьянов-Минский.

Политолог Александр Шпаковский, эксперт белорусского Совбеза и бывший работник избирательного штаба Александра Лукашенко, накануне выразил удовлетворение по поводу того, что все приглашенные проигнорировали мероприятие в Москве.

«Радует то, друзья, что никто из представителей белорусского экспертного цеха на данное мероприятие не поехал, хотя и предлагали. Это будет не дискуссия, а ещё один публичный шаг к углублению конфликта. Участвовать в подобных делах нет смысла.

Нужно подождать пока специально обученные люди с той стороны выпустят пар, улягутся эмоции, после чего можно начинать созидательный диалог с теми, кого определят под решение другой задачи.

Втягиваться в конфликт, который нам пытаются навязать, а тем более впадать на этом фоне в националистический раж абсолютно бесперспективно и даже вредно.

Поэтому пусть обсуждают Беларусь без белорусов. Там настолько одинаковые товарищи собрались, что им даже плюнуть не в кого будет», – написал Шпаковский в своем блоге.