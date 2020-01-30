Россия отказалась общаться с Украиной в карнавальной форме

30.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Подтверждение депутатами ПАСЕ полномочий российской делегации стало отражением недружественной атаки.

Об этом в интервью «Известям» заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер организации Петр Толстой.

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«Мы находимся в состоянии постоянной вялотекущей войны, которую нам пытаются навязать Украина, Польша и страны Балтии. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то победа, но это отражение недружественной атаки», – сказал политик.

Также издание поинтересовалось, как в ПАСЕ строятся отношения с украинской и грузинской делегациями?

«Ни украинская, ни грузинская делегации не хотят прямого контакта — они его боятся, избегают и продолжают штамповать клише про оккупацию, аннексию. Пока они будут этим заниматься, пока будут попытки хамских выпадов со стороны членов их делегаций, наладить отношения не получится. Общаться будем только на основе международного права с парламентариями, которые с уважением относятся к российским народным избранникам. Содержательно мы общаться готовы, но в карнавальной форме не будем», – подчеркнул вице-спикер ПАСЕ.

Он добавил, российская сторона все время говорит, что открыта к диалогу, но ей хамят в лицо на сессии, на пленарном заседании и в комитетах.

«Зачем мы будем разговаривать с людьми, которые хамят? Мы считаем, что Россия выше этого», – резюмировал Толстой.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на канале экс-президента Порошенко объявили, что Украина бессильна, а маятник в ПАСЕ качнулся в пользу России.