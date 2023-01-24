Белорусские «змагары» отпраздновали в Варшаве годовщину антирусского восстания

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В Варшаве состоялись торжества по случаю 160-й годовщины начала восстания поляков в Российской империи, в которых приняли участие президенты Польши Анджей Дуда и Литвы – Гитанас Науседа.

Среди гостей на торжествах была Светлана Тихановская и группа белорусских оппозиционеров-«змагаров», которые в своём видеорепортаже называли мероприятие «Празднованием 160-летия восстания Калиновского», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа 23 января отметили 160-летие начала «Январского восстания» поляков в Российской империи. Во время церемонии в варшавской цитадели Анджей Дуда заявил, что в ходе восстания «поляки, литовцы, украинцы и белорусы боролись за то, чтобы сбросить российские оковы и царский гнет, за свободу и возвращение независимого государства, нашей общей Речи Посполитой, которую мы потеряли из-за вмешательства оккупантов».

Фактически Дуда подтвердил, что восстание 1863-1864 годов было исключительно польским восстанием. Хотя в ходе этого восстания к символам поляков (Белый Орёл) и литовцев (всадник с мечом, т.наз. «Погоня») было добавлено изображение Архангела Михаила как символ Киева, однако малороссы в своей массе восставших поляков не поддержали.

Для белорусов же даже отдельного символа не нашлось, да и попытки их привлечения на сторону восставших со стороны польского дворянина Константина Калиновского, возглавлявшего Литовский провинциальный комитет, успехом не увенчались.

Калиновский в ходе восстания издал семь номеров газеты-листовки «Мужицкая правда», в которую он писал от имени «Яськи-Господаря из-под Вильны» (т.е. от лица крестьянина, хотя сам был дворянином). При этом в «Мужицкой правде» ни разу не употребляется слово «белорусы» или «Белоруссия», во-вторых, она издавалась польской латиницей на самом западном диалекте белорусского наречия, и в ней полно полонизмов, а в-третьих – Калиновский недвусмысленно идентифицировал себя в качестве поляка.

Однако именно Константин Калиновский, который был казнён в 1864-м в Вильно, а в советские времена был раскручен как «национальный герой, первый белорусский революционер и руководитель крестьянского антипомещичьего восстания», стал для белорусских «змагаров» своеобразной иконой. В 2020 году большинство из них, потерпев неудачу при попытке организовать «майдан» в Белоруссии, оказались в Польше и на Украине.

Весной же 2022 года в составе ВСУ был создан так называемый «Полк Калиновского» – интернациональное формирование, в которое рекрутированы наемники из многих стран под символикой белорусской оппозиции. Реальных «змагаров», завербованных в варшавском центре, летом там насчитывалось 160 человек. Они отметились в издевательствах над российскими пленными. Ныне полк брошен под Бахмут, и его боевики жалуются на свои потери и постоянное продвижение российских войск.

Как сообщал «ПолитНавигатор», так называемый «Полк Калиновского» и антироссийская группировка «Киберпартизаны» объявили в Киеве о своем объединении «для борьбы с режимами Лукашенко и Путина».