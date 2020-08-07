Белорусский КГБ работает против россиян в связке с американскими спецслужбами – депутат

07.08.2020, Москва, Елена Острякова

Инцидент с незаконным задержанием под Минском 33 граждан России показал, что спецслужбы Белоруссии работают в тесном взаимодействии с украинскими и американскими коллегами, чья деятельность направлена против России.

Об этом в своем телеграм-канале написал тележурналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«То есть получается, что украинские (читай и американские и польские заодно) спецслужбы работают в Белоруссии практически без проблем и препятствий. А еще более вероятно, что в связке с белорусским КГБ. Точнее, какой-то группой заинтересованных лиц внутри него. Взаимодействие спецслужб по линии Киев – Минск тоже, очевидно, налажено неплохо. И информацию про «русских наемников» передали Лукашенко именно в таком виде, что он заварил всю эту кашу. То есть рядом с ним находится или агент или дурак… А самый главный вопрос – КГБ и СБУ одноразово дружат против России или как?», – написал Медведев.

Он возлагает ответственность на российские структуры за то, что они просмотрели эту связку.

Напомним, российский военкор Александр Коц доказал, что билеты для задержанных россиян из Минска в Стамбул покупались в Киеве. Потом анонимный куратор распорядился уничтожить взятые билеты и пообещал вылет через пять дней. После этого россияне были арестованы.