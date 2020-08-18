Белорусский рабочий помахал своими гениталиями перед российским телеведущим

18.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Сотрудник белорусского автогиганта «БелАЗ» по имени Анатолий показал гениталии во время прямого эфира на канале «Соловьев Live».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», телеведущий Владимир Соловьев поинтересовался у рабочего, как обстоят дела на предприятии, часть сотрудников которого выступила в поддержку забастовки, не согласившись с результатами президентских выборов в Белоруссии.

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В ответ на это Анатолий опустил камеру и показал, что у него находится ниже пояса.

– Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии. Анатолий, приветствую вас! Вы с легендарного «БелАЗа»?, – поинтересовался Соловьев.

– Да, – ответил Анатолий.

– Ну рассказывайте, как у вас дела, как забастовка, какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?, – спросил телеведущий.

– Сейчас расскажу. Вот так, – заявил рабочий и показал гениталии.

– Красавчик, молодец. Молодец, хорошо показал. Единственное, могу сказать, у «БелАЗа» побольше будет. Но это было смешно… Вот так, но теперь мы видим точно, чем накрылся «БелАЗ», а когда-то мог работать, – не растерялся Соловьев.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что ряд крупнейших промышленных предприятий Белоруссии объявил забастовку, требуя пересмотра итогов президентских выборов и отставки главы государства Александра Лукашенко.