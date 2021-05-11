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11.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Криминал, Политика, Россия, терроризм
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Белорусский журналист счел теракт в Казани поводом похвалить Лукашенко

Белорусский тележурналист Григорий Азаренок считает, что в Беларуси не происходит терактов по сценарию Колумбайна,...

Белорусский тележурналист Григорий Азаренок считает, что в Беларуси не происходит терактов по сценарию Колумбайна, потому что в стране есть смертная казнь.

Так он прокомментировал сегодняшний теракт в Казани в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На подобные преступления идёт человек, точно зная, что если его не пристрелят на месте он останется жив. Да, сидеть будет долго, но останется жив. В Беларуси нет маратория на смертную казнь. И такой персонаж безусловно получил бы у нас высшую меру наказания. Ничего подобного в Беларуси не происходит. Задумайтесь об этом, критиканы Президента», – написал Азаренок.

Сегодня в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе зарегистрированным на себя оружием. По последним данным, погибло 8 человек: 4 мальчика, 3 девочки и учитель. 21 человек находится в больнице, 6 детей находятся в реанимации. В Татарстане объявлен траур.

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