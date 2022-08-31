Белорусским партиям зададут генеральную линию

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Когда в проекте новой белорусской Конституции, опубликованном накануне Нового года, появилось новое определение политических партий, в соответствии с которым их задачей является «содействие реализации и защите прав, свобод и интересов человека и гражданина», я был озадачен. Уж очень это не стыковалось с традиционными представлениях о партиях и их роли в политической жизни государства.

Сегодня, наконец, стало понятно, что имел в виду Лукашенко, вписав в Основной закон столь экзотическое определение.

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Во вторник 30 августа белорусский президент собрал совещание по вопросам гражданского общества и партийного строительства. В свой день рождения Лукашенко решил окончательно ликвидировать легальную оппозицию.

Она и так была разгромлена после событий 2020 года. Стабилизировав ситуацию в стране, Лукашенко ужесточил законодательство и устроил жесткую прополку политического поля от «мягкой силы» Запада.

За год с небольшим, с июля 2021 года было ликвидировано 373 общественных объединения, 44 учреждения и независимых профсоюза.

Однако партий эта прополка не коснулась. Несмотря на все политические потрясения, сейчас в Белоруссии существуют все те же 15 партий, что и два года назад, причем многие из них уже давно существуют лишь на бумаге, но скоро все изменится.

Партии ждет перерегистрация и массовая зачистка.

В новом законе «О политических партиях» будет в три раза увеличено требование к их численности – с одной до трех тысяч человек. Вроде бы немного, но для слабо развитой белорусской партийной системы даже это ограничение сможет оказаться фатальным – такое количество членов может собрать хорошо, если треть партий.

Обещают рассмотреть вопрос о финансировании партий из республиканского и местных бюджетов, финансирование извне сделать основанием для ликвидации, а размер пожертвований от белорусских граждан и юрлиц ограничить 1000 базовых величин (примерно 750 тысяч российских рублей по курсу).

Подобные нововведения будут только на пользу.

Знаю, что в белорусском обществе идея содержать за государственный кошт партийных функционеров непопулярна, но лучше уж государство будет само поддерживать собственных политиков, чем отдавать их на содержание западным «доброжелателем». Два года назад Белоруссия получила урок того, насколько дороже это может обойтись.

Отсюда и возможность ликвидации партии за получение иностранных средств и ограничения на частные пожертвования. Конечно, Белоруссия – не Украина и олигархи в ней партии не скупают, однако лучше подстраховаться заранее.

Этим нововведения не ограничатся и другие нововведения гораздо более спорные. Например, политическим партиям будет запрещено выступать против действующей Конституции. За нарушение запрета – тоже ликвидация. Однако, кому, как не партиям, продвигать идеи конституционных реформ снизу?

Я сам не в восторге от того варианта Конституции, который был принят на февральском референдуме и считаю, что он нуждается в совершенствовании и пересмотре. Получается, если бы я был лидером партии и говорил от ее имени, мом слова стали бы основанием для ликвидации всей партии? Странное решение.

Но и это не все. Теперь все партии будут обязаны придерживаться «генеральной линии», установленной Всебелорусским народным собранием. «Ушли влево, вправо – партия или общественное движение должно быть ликвидировано», – задал направление будущей партийной жизни Лукашенко.

Можно быть более либеральным или более консервативным, но общий курс должен быть определен и следование ему будет обязательным.

Всебелорусское народное собрание названо в новой Конституции «высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие». Что стоит за этой формулировкой – не вполне понятно. Порядок формирования этого органа в законодательстве не прописан, а полномочия описаны лишь в общем виде.

Руководить этим органом получил эксклюзивное право сам Лукашенко и не сомневаюсь, что он этим правом воспользуется, не отказываясь и от президентских полномочий.

Ясно и то, что процедура формирования будет непрозрачной и «всеобщим равным, прямым и тайным» там и пахнуть не будет.

Несмотря на все красивые слова, сказанные белорусской пропагандой, Всебелорусское собрание будет представлять не всех белорусов, а, скорее, номенклатурный класс с добавлением заранее согласованных делегатов от рабочих, крестьян и интеллигенции. Этакий «Съезд КПСС», но без самой КПСС зато с решениями, обязательными для исполнения несколькими другими партиями.

Конституционная реформа уже запущена и изменения в законодательство о партиях примут довольно быстро. Не заставит себя ждать и перерегистрация с зачисткой партийной системы. Не позже весны следующего года партийная жизнь в Белоруссии пойдет по-новому. Не исключено, что, как вчера говорил Гайдукевич, останется лишь три партии. «Белая Русь», численностью в 200 тысяч человек, уже подтвердила готовность к трансформации, за ЛДП и коммунистами тоже дело не станет.

Возможно, тремя партиями дело не ограничится и к ним добавятся, допустим, «батькины змагары» или «батькины русофилы». Проверенные кадры для этого имеются.

Я не либерал и не считаю, что любой демагог имеет священное право собирать толпы и разрушать будущее государства. Несколько лет заигрывания с такими демагогами показали, какой может оказаться цена, да и времена сейчас даже более суровые, чем два года назад.

Но для борьбы с экстремизмом в Белоруссии есть достаточно жесткие законы, а для противодействия западной «мягкой силе» механизмы уже отлажены. Для этого вовсе не обязательно низводить партии до уровня придворных клубов. Это только увеличит разрыв между обществом и государством.

В той же России, которая находится под еще большим внешним давлением, партийная система работает прекрасно безо всяких непонятных собраний, задающих всем единственно верный путь.