Белорусское ТВ подхватило провокацию хунты против Православной Церкви

09.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Режим, захвативший власть на Украине в результате государственного переворота, продолжает подготовку общественного мнения к захвату Киево-Печерской Лавры, в настоящий момент контролируемой УПЦ Московского Патриархата.

Так, вслед за депутатом Верховной Рады экс-боевиком нацбата «Азов» Игорем Луценко, заявившим, что «московские монахи» могли заменить муляжами мощи святых, новые обвинения в эфире телеканала «Прямой» озвучил министр культуры экс-ведущий Евромайдана Евгений Нищук.

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Чиновник заявил, что проведенная инвентаризация установила: из Kавры пропали ценные иконы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, пропажа могла произойти более 15-ти лет назад, но обнаружили ее только сейчас.

«Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской Лавре. По данным фактам открыты уголовные производства… С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в более ранее время, еще до 2003 года», – заявил Нищук.

Интересно, что информацию, озвученную украинским майдан-чиновником, уже подхватило государственная Белорусская телерадиокомпания, сообщившая о пропаже икон в выпуске новостей.