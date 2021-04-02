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02.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Россия
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Белорусы «съехали» в ответ на вопрос об открытой торговле с Крымом напрямую


В Крыму есть запрос на товары из Белоруссии, однако сейчас они поставляются через посредников и продаются по завышенным ценам, нежели при торговле напрямую.

Об этом во время телемоста Минск-Симферополь заявил глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут напротив находится магазин белорусских товаров. У меня вопрос, имеет ли Белоруссия к нему отношение. И таких магазинов очень много по всему Крыму. Почему Республика Беларусь не может зарабатывать на этих магазинах, почему она не может напрямую поставлять сюда свои товары, поднимать свою экономику и радовать крымчан настоящей, качественной белорусской продукцией, а не купленной у перекупщиков?» – сказал Чегринец.

Председатель координационного совета белорусской Конфедерации предпринимательства Андрей Копыток объяснил эту ситуацию «не вовлеченностью бизнеса в деловое сообщество, разговор и информированность».

«Существуют барьерные причины. Наши субъекты хозяйствования готовы поставлять продукцию в Краснодарский край. На вопрос, почему вы не поставляете напрямую в Крым, они заявили о возникновении препятствий, возможно, от незнания логистического направления, каких-то мер ограничения ввоза в ваш регион, дополнительных инструкций», – сказал Копыток.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в марте 2020 Роман Чегринец обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой организовать прямые авиарейсы и поезда между Минском и Симферополем, но ответы получил из компаний «Белавиа» и «Белорусская железная дорога», которые сообщили, что не видят экономической целесообразности в организации новых рейсов.


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