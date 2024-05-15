Белоусову поставлена задача подготовиться к войне с Западом

Следующую войну с Западом можно сделать «холодной» и экономически бессмысленной. Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политолог, экс-советник главы ДНР Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Назначение Белоусова на пост министра обороны – это не про СВО. Потому что со специальной военной операцией более-менее всё ясно. Я уже сравнительно давно сказал о том, что перелом в СВО наступил. Нынешнее открытие Северного фронта лишь подтверждает мои слова. То есть, это просто теперь вопрос, к сожалению, цены, которую мы заплатим за эту победу. Но перелом в этой кампании уже произошёл, Генштаб доведёт ее до конца.

Но мы же прекрасно понимаем, у нас об этом говорят первые лица нашего государства, об этом говорят и наши враги, что СВО – это только первый этап большого противостояния с Западом. Будем надеяться, что «холодного» противостояния. Но не исключён вариант, что и горячего. И на мой взгляд, назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны… почему у него есть время пересобрать Министерство обороны? Потому что он про следующую войну, не про эту», – пояснил Казаков.