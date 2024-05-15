Белоусову поставлена задача подготовиться к войне с Западом
Следующую войну с Западом можно сделать «холодной» и экономически бессмысленной. Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политолог, экс-советник главы ДНР Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Назначение Белоусова на пост министра обороны – это не про СВО. Потому что со специальной военной операцией более-менее всё ясно. Я уже сравнительно давно сказал о том, что перелом в СВО наступил. Нынешнее открытие Северного фронта лишь подтверждает мои слова. То есть, это просто теперь вопрос, к сожалению, цены, которую мы заплатим за эту победу. Но перелом в этой кампании уже произошёл, Генштаб доведёт ее до конца.
Но мы же прекрасно понимаем, у нас об этом говорят первые лица нашего государства, об этом говорят и наши враги, что СВО – это только первый этап большого противостояния с Западом. Будем надеяться, что «холодного» противостояния. Но не исключён вариант, что и горячего. И на мой взгляд, назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны… почему у него есть время пересобрать Министерство обороны? Потому что он про следующую войну, не про эту», – пояснил Казаков.
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В числе прочего, по его словам, Белоусов может создать условия для победы в «холодном» противостоянии, не на полях сражений.
«Сегодня, например, наш стратегический противник Запад знает, что мы по году выходим на производство уже больше 3 миллионов артиллерийских боеприпасов. А они совокупно один миллион. И поэтому адекватные образованные генералы должны сказать политическому руководству свое мнение: как вы при таком соотношении собираетесь воевать?
Что касается, например, противоракетных снарядов, то, по-моему, год назад, будучи в Питере на Обуховском заводе, наш верховный сказал, что мы их производим больше, чем весь мир. Это и есть экономика войны. То есть Андрей Рэмович с его экономическими и организационными талантами может сделать для наших стратегических противников войну с нами бессмысленной. Вот что важно», – заключил Казаков.
Спасибо!
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