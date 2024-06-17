Белоусову предлагают накачать генералитет людьми класса Жукова

Если новый министр обороны РФ Андрей Белоусов начнёт набирать новый генералитет из смелых полковников, то проблем не будет с людьми, способными принять решения, вроде нанесения ударов по натовским аэродромам с самолётами для ВСУ. Об этом на канале издания «delib» представляемый как военный и политический эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы наносить подобные удары, нам необходимо накачать генералитет людьми класса Жукова. Я очень надеюсь, что такой вроде бы как сугубо гражданский человек, как Белоусов будет именно тем человеком, который таких людей поднимет с уровня полковников. Если вы посмотрите на людей, которые проводили глубокие реформы в армии неважно какой страны мира, это часто были абсолютно гражданские люди или люди, которые пришли с каких-то невысоких армейских чинов», – сказал Артамонов.

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Он добавил, что Белоусов обязательно будет обновлять аппарат под себя, и выразил надежду, что «зияющие высоты», оставшиеся после арестов генералов, будут заполняться именно по линии подъёма полковников.

«А полковники и подполковники не боятся. Генералы-то боятся, не значит, что если генерал, то боится, не поймите превратно, но ясно, что одно дело, когда это достаточно молодой, поджарый и ему надо много чего делать, другое, когда у него уже всё в жизни есть или около того, и возраст немного разный. Это не я, это классика, универсальная формула, она работает. Нам нужны люди, способные принимать сильные и рискованные решения», – подчеркнул эксперт.