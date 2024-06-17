Белоусову предлагают накачать генералитет людьми класса Жукова

Максим Столяров.  
17.06.2024 15:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 782
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Если новый министр обороны РФ Андрей Белоусов начнёт набирать новый генералитет из смелых полковников, то проблем не будет с людьми, способными принять решения, вроде нанесения ударов по натовским аэродромам с самолётами для ВСУ. Об этом на канале издания «delib» представляемый как военный и политический эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

 «Чтобы наносить подобные удары, нам необходимо накачать генералитет людьми класса Жукова. Я очень надеюсь, что такой вроде бы как сугубо гражданский человек, как Белоусов будет именно тем человеком, который таких людей поднимет с уровня полковников. Если вы посмотрите на людей, которые проводили глубокие реформы в армии неважно какой страны мира, это часто были абсолютно гражданские люди или люди, которые пришли с каких-то невысоких армейских чинов», – сказал Артамонов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Если новый министр обороны РФ Андрей Белоусов начнёт набирать новый генералитет из смелых полковников,...

Он добавил, что Белоусов обязательно будет обновлять аппарат под себя, и выразил надежду, что «зияющие высоты», оставшиеся после арестов генералов, будут заполняться именно по линии подъёма полковников.


«А полковники и подполковники не боятся. Генералы-то боятся, не значит, что если генерал, то боится, не поймите превратно, но ясно, что одно дело, когда это достаточно молодой, поджарый и ему надо много чего делать, другое, когда у него уже всё в жизни есть или около того, и возраст немного разный. Это не я, это классика, универсальная формула, она работает. Нам нужны люди, способные принимать сильные и рискованные решения», – подчеркнул эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть