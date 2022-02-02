Белый дом официально отказался защищать Украину от России

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Новости Украины

В Белом доме исключили возможность отправки на Украину американских войск в случае начала широкомасштабной войны с Россией.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У Псаки спросили, могут ли США оказать прямую военную поддержку Украине в обход НАТО. Далее между пресс-секретарем президента США и одним из журналистов произошел следующий диалог.

– Поскольку Украина не является членом НАТО, согласно Североатлантическому договору, НАТО не может реально ответить военным путем России на территории Украины. Но возможны ли односторонние военные действия США в поддержку Киева? – спросили у Псаки. – Вы имеете в виду отправку американских войск на Украину? – уточнила пресс-секретарь. – Да, – подчеркнул журналист. – Нет, – исключила возможность отправки американских войск на Украину Псаки.

Напомним, ранее спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что армия США не будет участвовать в защите Украины в случае ее прямого боестолкновения с Россией. По словам Кирби, США готовы напрямую помогать лишь странам-членам НАТО в случае, если Россия решит напасть на них.