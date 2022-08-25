Белый Дом поёт Зеленскому песню Цоя

США постоянно держат в уме возможность быстро дистанцироваться от участия в украинском конфликте.

Об этом в интервью радио «Спутник» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белый дом и администрация Байдена исполняют для Владимира Зеленского песню Виктора Цоя: «Все говорят, что мы вместе, но не многие знают, в каком». Они говорят: давай, вперед, жми, – а потом заявляют, что они здесь ни при чем. «Это не мы занимаемся военным планированием». Хотя еще месяц назад те же самые люди гордились тем, что они руководят ВСУ. И разведданные передают, и штабную культуру налаживают, что чистая правда.

А сейчас соучастие в конфликте на Украине становится и для американской элиты, и для общественного мнения – становится все менее модным. Теперь они говорят: «Удары по Крыму? Это все они. Мы ни при чем». Хотя все прекрасно знают, что операторами «хаймерсов» работают только граждане США, военнослужащие, которых, если что, задним числом уволят за аморалку.

Но публичное изменение позиции США абсолютно очевидно. Это аккуратное со спасением лица мистера Зеленского постепенное дистанцирование от СВО и конфликта вокруг Украины. Идея за этим простая: к концу года конфликт на Украине должен стать исключительно европейской войной», – сказал Евстафьев.