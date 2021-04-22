Бенефис русофобов: ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному

22.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

ПАСЕ сегодня приняла новое антироссийское заявление, в котором требует от властей РФ освободить либерала Алексея Навального, который был осужден за уголовные преступления.

«Дискуссия по досье Навального в ПАСЕ стала бенефисом русофобов и праздником двойных стандартов. Докладчик Жак Мер явно лукавил, когда говорил, что подготовленный проект резолюции не носит «ангажированный и антироссийский характер». Именно в таком формате, уважаемый господин Мер, и выдержана принятая Ассамблей резолюция. Речь не идет о верховенстве закона и права (которые систематически нарушал «берлинский пациент»), речь идет о повышении градуса антироссийской истерии на пространстве Совета Европы и вмешательстве в компетенцию судебной системы РФ», – комментирует депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Особое усердие наряду с западными странами проявляла украинская делегация. Там объявили Навального символом всех несправедливостей, которые, якобы, Россия осуществляет в отношении как своих, так и украинских граждан (очевидно, речь идет об арестованных экстремистах и диверсантах).

Не упустил возможности взять слово и депутат-перевертыш Алексей Гончаренко. Стало понятно, для кого штаб Навального вчера устраивал митинги – пусть они оказались провальными и безрезультатными, но создали нужную картинку накануне дебатов.

«Когда вчера Путин выступал перед Федеральным собранием России, тысячи людей вышли на улицы российских городов. И мы увидели две России… Одна Россия – это война против Украины, Грузии, Молдовы, теракт в Чехии, отравление в Британии. Другая Россия – это Рязанов, Шевчук, Улицкая, Акунин, Гребенщиков, которые требуют остановить войну с Украиной», – сказал Гончаренко.

Российская делегация, как известно, еще накануне заявила, что считает требования по освобождению признанного судом виновным Навального вмешательством во внутренние дела.

«ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному. Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решению российского суда», – уже заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

А член российской делегации Сергей Фабричный напомнил, что статус «оппозиционера» не дает Навальному иммунитета по уголовным преступлениям. Фабричный напомнил, что соответствующий вердикт выносил даже ЕСПЧ, рассматривая иск еще одного российского оппозиционера – беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Его поддержал дипломат Сергей Кисляк, подчеркнув, что Навальный является осужденным по экономическим преступлениям.

Депутат Слуцкий уточнил, что Россия пока что не будет покидать ПАСЕ: «Не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера. Слишком много чести. Пока не принято соответствующего решения руководства России в отношении членства в этой международной организации, мы будет упорно работать в ПАСЕ, как бы это ни было непросто».