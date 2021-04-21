Гордое звание культурной столицы Мордора переходит от Питера к Москве

22.04.2021, Москва, Елена Острякова

В среду в России состоялись акции протеста, анонсированные штабом Алексея Навального. Два крупнейших города России дали оппозиционным СМИ ожидаемую картинку массовости. Визуально людей было не меньше, чем 23 января, но участники гуляний вели себя намного приличней: на полицию не бросались, ходили в основном тротуарам. Столичные правоохранители в ответ позиционировали себя, как эльфы. Задержаний было мало. Чего нельзя сказать о Санкт-Петербурге. Там майданщиков и гоняли, и прикладывли на мостовую, и даже, по утверждениям либеральных журналистов, применяли электрошокеры.

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Место сбора в Москве было назначено ожидаемо провальное – Манежная площадь. Естественно, протестующих туда никто ни с Тверской, ни от библиотеки имени Ленина не пустил.

Люди час стояли перед полицейским кордоном и кричали обычные лозунги про блогера-уголовника Алексея Навального и политзаключенных. Развлечь толпу приходила Юлия Навальная. Ей поскандировали «Юля!», и она удалилась. Зажгли фонарики, потушили фонарики.

Тут сидящий в Берлине заместитель блогера Леонид Волков решил поиграть в белорусского Нехту и стал выдавать указания по интернету. Сначала он направил толпу в другое «сакральное» место – на Лубянку к зданию ФСБ, «где сидят отравители Навального». Толпа покорно подчинилась с ожидаемым результатом: на Лубянку никого не пустили. Из Берлина поступило новое указание – идти на Трубную. Замысел был видимо в том, чтобы оттуда пробиться на Пушкинскую, традиционный «московский майдан», но эту площадь перекрыли еще за час до начала протестов. Поэтому, находившись, навальнисты рассосались.

Несколько инцидентов все-таки случилось. В одном из подземных переходов кто-то распылил перцовый газ, в ходе брожений майданщики пытались перекрыть одну из улиц, но неудачно. Кроме того, на Трубной несколько буйных навальнистов преградили путь машине ГАИ, но были устранены с дороги.

Помимо обычных лозунгов был замечен большой плакат «Крым не наш» и флаг белорусских националистов.

Полиция оценила общее количество протестующих в Москве в 6,5 тысяч, оппозиционные СМИ написали про 15-20 тысяч. В наметившейся дискуссии аргументом можно считать истеричный пост светской активистки Божены Рынской, которая написала: «Народу на Тверской очень мало. Русским судьба дала героя, а они бездарно прохлопали возможность, как бездарно прохлопали 2011 год».

«В большинстве городов России митинги «За Навального» элементарно провалились. В Москве штаб Навального анонсировали аж 120 тысяч участников, но на самом деле к 19 часам на улице Тверская собралось около 5 тысяч молодых людей. Кстати, самыми первыми у стен Госдумы собрались активисты ЛГБТ, но попасть на Манежную площадь им так и не удалось. Кстати, поначалу в толпе было так много людей в зелёных жилетках, что казалось, что на митинг пришли одни репортеры. Что интересно – каждого активного митингующего «обслуживало» по три-четыре журналиста. Представителей ВГТРК там не было совсем. Зато в толпе активничали «Дождь», RTVI, РБК, МБХ медиа и либеральные блогеры.

Со временем толпа у полицейского кордона стала бесноваться – кричать, визжать и бахвалиться. Два пацана размахивали батоном хлеба и во всё горла вопили: «Свободу Навальному!». Другие «гражданские активисты» горланили «Свободу политзаключённым!».

Толпа увеличивалась и становилась всё наглее и бесстрашнее, они орали: «Кто здесь власть?», «Мы здесь власть!», «Один за всех и все за одного», «Путин – вор!», «Путин – вон!» и другие кричалки, которые в Россию перекочевали с киевского майдана. Кое-кто пытался подражать украинским нацистам, выкрикнув матерные ругательства в адрес президента, но его тут же упросили успокоиться женщины», – рассказал блогер и репортёр Сергей Рулёв, наблюдавший за происходящим в центре Москвы.

В Петербурге события развивались более драматично. Не допустить протестующих на Дворцовую площадь полиции было еще легче, чем на Манежную в Москве. Навальнисты сконцентрировались в сквере у Адмиралтейства. И здесь поступил приказ из Берлина: двигаться к Сенной. На этом маршруте майданщики периодически пытались прорваться на Невский, но им преграждал путь и отгонял от центральной улицы ОМОН. Тут и случились жесткие задержания, кадры которых тут же растираживали либеральные СМИ. Остатки толпы добрались до ТЮЗа, где акция завершилась. Петербургская полиция поставила сегодня российский рекорд по задержаниям – 493 человека. Для сравнения в Москве задержали 20 человек.

Либеральный политолог Илья Гращенков объясняет различие в поведении полиции в двух столицах тем, что в Питере звучали более радикальные лозунги.

«Вероятно, отличительно особенностью можно назвать те лозунги, с которыми петербуржцы вышли на улицы, направлены они были лично против Путина, а не только в поддержку Навального. Возможно, тут и разница в установке силовикам: мирных протестующих – не трогать, а те, кто выступает против власти – хватать», – написал Гращенков в своем телеграм-канале.

Но скорее всего толерантность московской полиции объясняется проще – лучшей оснащенностью первой столицы камерами слежения с функцией распознавания лиц. Кроме того, власти отслеживали все телефоны, которые кучно передвигались по Москве.

«Гуляйте, милые. Утром к вам постучат в дверь. Все лица зафиксированы. Разберутся очень вежливо», – написал журналист Роман Голованов.

Однако берлинских кукловодов все это не беспокоит. Они рады, что могут предоставить кураторам вполне презентабельную картинку протестов.

«Сегодня мы увидели сотни тысяч прекрасных людей по всей России и миру. Все мы требуем допустить к Навальному врачей и освободить его. Все мы хотим, чтобы Россия была счастливой. И наши требования обязательно будут выполнены. Сегодняшние акции в очередной раз доказали, что численность решает всё. А единственным провокатором выступает власть», – написал в соцсетях штаб Навального.

В штабе не вспомнили, что обещали «последний и решающий митинг, который все изменит». Зато их пафосные анонсы не преминули высмеять недоброжелатели.

«Что там с «самыми массовыми митингами в истории»? Организаторы уже предложили публике эпитеты для описания своего «победного» шествия? И какой будет следующий шаг? Власть громит не оппозицию. Власть громит неумех, дураков и провокаторов. Можете зафиксировать… Эпический провал», – написал политолог Алексей Чеснаков.