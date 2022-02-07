Бербок прилетела в Киев и с ходу пообещала России «беспрецедентные санкции»

Страны Запада, несмотря на экономические потери, готовы ввести против РФ новый пакет санкций, чтобы поддержать антироссийскую политику Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе брифинга по итогам встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всё сделаем для того, чтобы не произошло дальнейшей эскалации. Поэтому мы запланировали ряд жестких мероприятий касательно России. Эти санкции являются беспрецедентными, скоординированными и спланированными со всеми партнёрами.

Я хотела бы ещё раз обратить внимание на то, что мы также готовы понести большие экономические потери, ведь речь идёт о безопасности Украины. Уважаемый Дмитрий [Кулеба], ты знаешь, что можешь рассчитывать на Германию», – сказала она.