Березовца поймали на антитатарской публикации 2008 года

06.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Уроженец Керчи, киевский политолог Тарас Березовец после майдана 2014 года в своей статье об угрозе косовского прецедента в Крыму, поменял крымских татар на «Кремль и Россию».

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил один из руководителей меджлисовского телеканала АТР антироссийский журналист Осман Пашаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тарас в 2008-м написал милейший текст во время одностороннего оглашения независимости Косово… В последнем абзаце Березовец решил провести аналогию между косовскими албанцами и крымскими татарами – и ударил по народу, меджлису и исламу одним предложением так, как ни одна путинская машина ненависти.

Но наступил 2014-й и оказалось, что сепаратистами, террористами и – истами оказалась вовсе не «крымскотатарская меншість» Березовца.

И что сделал Тарас? Как обгадившийся кот в 2014-м тихо убрал абзац о крымских татарах и переписал концовку текста, включив вместо крымцев Кремль и Россию», – сообщил Пашаев.

В подтверждение своих слов журналист прикрепил фото обоих вариантов текста киевского политолога.

«Для нас это может означать серьёзное ухудшение ситуации в Крыму, так как за косовским инцидентом вскоре (лет через 10) подобным образом сможет начать действовать местное крымскотатарское меньшинство. С нынешними темпами рождаемости она уже скоро незаметно перерастёт в большинство. Руководители крымскотатарской общины уже сегодня не делают тайны из своих планов. Что или кто сможет удержать от повторения опыта албанских братьев по вере, вопрос скорее риторический», – писал Березовец в 2008 году.

«Для Крыма косовский прецедент опасен тем, что через несколько лет Россия может воспользоваться им в случае, если будет стремиться создать сепаратистские движения на полуострове, – написал он же, но уже в 2014-ом году – Статус автономной республик Крым может быть использован Кремлём для шантажа Украины возможным выходом из состава государства».

Напомним, что Березовец также публично возмущался по поводу того, что в список на обмен военнопленными не попали осужденные в России члены запрещенной исламистской организации «Хизб ут Тахрир», преимущественно крымские татары.