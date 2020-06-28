Березовец прощается с украинским Херсоном

28.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Прогноз генерала США Бена Ходжеса о занятии русскими войсками Херсонской области для прекращения водной блокады Крыма должен быть воспринят со всей серьезностью на Украине.

Об этом в своём YouTube-канале заявил обслуживающий интересы Петра Порошенко политолог Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те аргументы, которые должны были сдерживать Путина, реакция Запада и НАТО – мы прекрасно понимаем, что в данной ситуации никто, кроме самой Украины, воевать не будет.

Путин также видит, что украинское руководство – верховный главнокомандующий, командование ВСУ проявляют излишнюю мягкотелость и нерешительность во многих ситуациях. И он может добиться состояния ступора у нашего президента на несколько дней.

А когда ситуация дойдёт до пиковой после того, как он начнёт вторжение – ну, пройдёт очередной Совет безопасности ООН, на котором опять Путин наложит вето», – опасается Березовец.

Он отметил, что Россия сумела добиться изменения настроений на Западе по поводу водной блокады Крыма.

«А вбросы по поводу гуманитарного кризиса уже пошли, почитайте внимательно, в том числе в немецкой и французской прессе. Многие западные страны скажут: «Ну а что вы хотите. Действительно, там возникла такая кризисная ситуация, Украина должна была сама не отказывать, это же ваши граждане. А если не можете – воевать ради этого смысла нет».

Поэтому не мытьём так катаньем они будут пытаться решить проблему водоснабжения Крыма уже в этом году. Ситуация крайне опасная, учитывая неадекватное военно-политическое руководство, которое сегодня стоит во главе Украины. И группировка Украины на юге будет не в состоянии встретить российские войска», – резюмировал Березовец.