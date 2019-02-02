Берёза признался, что очкует из-за Кадырова

02.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Депутат Верховной Рады Борислав Береза, позволивший себе хамское поведение в ПАСЕ по отношению к российской журналистке Ольге Скабеевой, пожаловался, что СБУ не захотела предоставлять ему охрану после публичного предостережения главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что украинскому политику придётся принести извинения телеведущей.

Об этом Берёза рассказал в эфире «Радио Новое время», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто такой Рамзан Кадыров – это руководитель Чечни в России, человек, который ужасает россиян, и они его боятся. Я хотел бы, чтоб Кадыров занимался своим делом дальше, ужасал россиян, чтоб они ему списывали девять миллиардов рублей за газ, чтоб он рассказывал, как он резал русских в пятнадцатилетнем возрасте, пусть он занимается Россией и не лезет на Украину.

Считаю ли я его угрозу угрозой? Да, он может задействовать наёмников каких-то. Это может быть один-два-десять человек, я это понимаю, они могут неожиданно на меня напасть. Я по улице хожу один, у меня нет охраны. Угроза есть, но у меня нет денег на охрану, а государство мне её не предоставляет. Наверное, СБУ тоже считает, что не нужна», – рассказал нардеп.

«Я ожидал, что если СБУ посчитает, что угроза реальная, они мне предоставят охрану. Они ж умеют ловить до того, как совершится убийство, до нападения на депутата. Если они такие умные, то понимают, что есть угрозы реальные и нереальные. Была б угроза реальной, они бы реагировали, ко мне бы, наверное, кто-то обратился, что-то предложил бы. Не обращались, не предлагали. Или они считают не важным Борислава Березу, или не воспринимают эту угрозу всерьёз», – пожаловался Береза.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил Борислава Березу, что если тот не извинится перед Ольгой Скабеевой, «обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху».