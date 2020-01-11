«Беркут» набирается сил и готовится к реваншу – «ЗН»

11.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве призывают к уничтожению в «символической плоскости» бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», противостоявших майданщикам в 2013 – 2014 годах,

Об этом пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации говорится, что в 2014 году «все ожидали смерти «Беркута» как подразделения, хотя также о говорится, что были и пожелания физической смерти бойцов.

«Однако ни в 2014 году, ни до сих пор «Беркут» так и не умер. Ему подрезали крылья, забрали черно-серую экипировку «городской камуфляж», резавшую глаз. Но «Беркут» не исчез. Он лишь притаился и набирается сил, хочет и готовится к реваншу. Свыше четверти экс-беркутовцев прошли аттестацию и служат в полиции! В начале прошлого года продолжали служить 1185 из 3780 экс-беркутовцев.

Семеро — в николаевском и черкасском подразделениях тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, остальные — в ПОН. Почти треть ПОН — из «Беркута». В Киеве новый «Беркут» вылетает из гнезда на проспекте Лобановского, чтобы ощутимо клюнуть протестующих», – возмущается издание.

Указывается, что руководит полицией особого назначения Руслан Цикалюк, идентифицированный как один из командиров разгона Евромайдана.

«Нам по силам наконец деберкутизировать полицию. Кроме того, «Беркут» должен быть уничтожен в символической плоскости, традиционно слабом месте нашей государственной политики. Это один из элементов гибридной войны, и если мы не дадим оценку событиям, то вместо нас это сделает Кремль силами пропаганды и руками агентов влияния с украинскими паспортами», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», несколько сотрудников «Беркута» были выданы Киевом в ЛДНР в рамках обмена пленными между Украиной.