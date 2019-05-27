Берлин убедил поляков снизить накал русофобии

27.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Германия выступает за то, чтобы Российская Федерация и дальше продолжала оставаться в Совете Европы.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил депутат Бундестага, координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Дирк Визе.

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«Германия выступает за то, чтобы Россия и дальше оставалась в Совете Европы. И хотя между странами—членами Совета Европы были дискуссии на эту тему, мы всегда настаивали на том, что это важно, чтобы Россия сохранила свое членство, а российское гражданское общество оставалось под юрисдикцией ЕСПЧ. В итоге нам удалось убедить согласиться с такой позицией даже поляков, против выступали всего четыре-пять стран», – сказал Визе.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», глава МИД Украины демонстративно отменил визит в Хельсинки, где на заседании Совета Европы было принято постановление Комитета министров Совета Европы, позволяющее вернуть делегацию РФ в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.