27.05.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, Политика, Россия
Просмотров:

Берлин убедил поляков снизить накал русофобии

Германия выступает за то, чтобы Российская Федерация и дальше продолжала оставаться в Совете Европы.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил депутат Бундестага, координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Дирк Визе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Германия выступает за то, чтобы Россия и дальше оставалась в Совете Европы. И хотя между странами—членами Совета Европы были дискуссии на эту тему, мы всегда настаивали на том, что это важно, чтобы Россия сохранила свое членство, а российское гражданское общество оставалось под юрисдикцией ЕСПЧ. В итоге нам удалось убедить согласиться с такой позицией даже поляков, против выступали всего четыре-пять стран», – сказал Визе.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», глава МИД Украины демонстративно отменил визит в Хельсинки, где на заседании Совета Европы было принято постановление Комитета министров Совета Европы, позволяющее вернуть делегацию РФ в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть