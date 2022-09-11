Берлин «в восторге» от наступления ВСУ и поможет «закрыть небо»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Берлине немецкие чиновники в восторге от того, как украинские войска наступают, вытесняя российскую армию.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

При этом, дипломат подчеркнула, что пока что решение об увеличении поставок немецкого оружия Украине не достигнуто.

«Мое ощущение от нахождения в Берлине, мы действительно, очень много об этом говорили, – это что дискуссии продолжаются, результатов еще нет, но мы все, честно, и Берлин смотрели, очень в восторге мы были от наступления украинских вооруженных сил на востоке и юге. Конца в этой дискуссии еще нет, но надеюсь, что это успешно и позитивно для Украины закончится», – заявила Фельдгузен.

Однако, обещанные системы ПВО, по мнению посла, Киев получит:

«Мы уже слышали, что одна система точно уже в этом году будет, по моему мнению, и вторая система, третья и четвертая – с началом нового года».

Ранее российский военный эксперт Владислав Шурыгин признал, что США уже частично «закрыли» небо над Украиной. Боевые единицы ВКС России больше не могут безопасно заходить вглубь территории Украины, как это было в первое время после начала спецоперации.