Бесноватая пресс-секретарша Зеленского набросилась на еще одного журналиста
Пресс-секретарь президента Украины Юля Мендель вновь оказалась в центре скандала из-за некорректного поведения с журналистами спонсируемого Госдепом США «Радио Свобода».
Украинская редакция опубликовала видео, как 13 сентября на форуме YES Мендель грубо оттащила журналиста «Радио Свобода» Кристофера Миллера от президента, когда тот разговорил с главой государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На видео приведен перевод разговора Миллера с президентом и его пресс-секретарем:
Миллер: «Господин президент, доброе утро! Как дела? Я Кристофер, мы встречались раньше».
Зеленский: «Да».
Миллер: «Я хотел поинтересоваться у вас относительно новости…».
В этот момент к Миллеру подскочила Мендель и оттащила его от Зеленского.
Мендель: «Нам нужно выпить кофе».
Миллер: «Это достаточно бессмысленно».
Мендель: «Это достаточно не бессмысленно. Почему вы сюда? Почему вы разговариваете с..».
Миллер: Потому что… Потому что видеть рядом – это узнать у президент».
Мендель: «У него сейчас нет… Плохо, его время бесценно, я могу поверить, что вы можете это представить. Это так».
Миллер: «Это не то, как должно работать».
Мендель: «Нет, это именно так и для того я тут работаю. Ладно. Смотрите, с вашей стороны это не очень хорошо».
Миллер: «Нет, это с вашей стороны нехорошо и я хочу верить, что это происходит случайно, а не обычно».
Напомним, недавно Мендель буквально грудью бросилась на защиту своего шефа Владимира Зеленского от назойливого корреспондента спонсируемой Госдепом США радиостанции «Радио Свобода» Сергея Андрушко, пытавшегося задать вопрос главе государства.
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