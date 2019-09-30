Бесноватая пресс-секретарша Зеленского набросилась на еще одного журналиста

30.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Пресс-секретарь президента Украины Юля Мендель вновь оказалась в центре скандала из-за некорректного поведения с журналистами спонсируемого Госдепом США «Радио Свобода».

Украинская редакция опубликовала видео, как 13 сентября на форуме YES Мендель грубо оттащила журналиста «Радио Свобода» Кристофера Миллера от президента, когда тот разговорил с главой государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео приведен перевод разговора Миллера с президентом и его пресс-секретарем:

Миллер: «Господин президент, доброе утро! Как дела? Я Кристофер, мы встречались раньше».

Зеленский: «Да».

Миллер: «Я хотел поинтересоваться у вас относительно новости…».

В этот момент к Миллеру подскочила Мендель и оттащила его от Зеленского.

Мендель: «Нам нужно выпить кофе».

Миллер: «Это достаточно бессмысленно».

Мендель: «Это достаточно не бессмысленно. Почему вы сюда? Почему вы разговариваете с..».

Миллер: Потому что… Потому что видеть рядом – это узнать у президент».

Мендель: «У него сейчас нет… Плохо, его время бесценно, я могу поверить, что вы можете это представить. Это так».

Миллер: «Это не то, как должно работать».

Мендель: «Нет, это именно так и для того я тут работаю. Ладно. Смотрите, с вашей стороны это не очень хорошо».

Миллер: «Нет, это с вашей стороны нехорошо и я хочу верить, что это происходит случайно, а не обычно».

Напомним, недавно Мендель буквально грудью бросилась на защиту своего шефа Владимира Зеленского от назойливого корреспондента спонсируемой Госдепом США радиостанции «Радио Свобода» Сергея Андрушко, пытавшегося задать вопрос главе государства.