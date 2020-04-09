09.04.2020, Донецк , Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Донбасс
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Беспилотник ВСУ отбомбился по жилым домам в ДНР. Есть жертвы




ВСУ сбросили бомбы с беспилотника на жилые дома поселка Широкая Балка в Горловке, погибла девушка и ранен мужчина.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увы. Опять трагедия. Посёлок Широкая балка. Обстрел. Погибла молодая девушка Мирослава В, 14.02.1994. Беспилотник сбросил мины по адресу: ул. Плотинная, 166.  Девушка умерла по дороге в больницу.

И ранен Михаил А 02.06.60. МВТ, осколочное ранение шеи, грудной клетки, ушной раковины слева. Сейчас он в операционной. Фото не выкладываю. На это тяжело смотреть», – сообщил Приходько.

Комментируя эту трагедию, экс-депутат одесского горсовета, военкор Игорь Димитриев, напомнил о том, что больше года назад Украина закупила турецкие беспилотники Bayraktar TB2, и всё это время командование ВСУ готовила операторов летательных аппаратов.

Кроме того, военкор опубликовал сюжет украинского канала «2+2», где военные рапортуют о готовности использовать турецкий опыт беспилотных атак в Донбассе.

«ВСУ нанесли удар по Горловке с помощью беспилотников. Погибла 25-летняя девушка, ранен 60-летний мужчина. Напоминаю, беспилотники Байрактар Украина закупила у Турции в марте 2019 года. Все это время проходила подготовка операторов. В марте этого года украинцы отчитались о готовности к выполнению боевых задач.

Вероятно, командование ВСУ предполагает использовать турецкий опыт наработанный в Идлибе. Будут бить по тыловым объектам и коммуникациям, держать в напряжении Народную милицию. По опыту Идлиба это может привести к большим потерям и в живой силе и в транспорте, деморализует многострадальное население республик. Если не включится ПВО», – написал Димитриев.

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