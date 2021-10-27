Бесполетная зона или ПВО? Донецк готовится отражать атаки «Байрактаров»

27.10.2021 16:01 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В ДНР полным ходом идут консультации о стратегии дальнейших действий в связи с применением ВСУ турецких ударных беспилотников «Байрактар».

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Что касается «Байрактаров», по тем докладам, которые есть у меня на данный момент, погибших и раненых нет. Поэтому не совсем понятно, откуда те кадры [опубликованные Генштабом ВСУ], которые продемонстрированы. Но при этом мы не можем отрицать, что был задействован «Байрактар», более детальный доклад я жду к концу дня», – сказал Пушилин.

«Есть ли возможности сбивать «Байрактары», или нужна бесполётная зона?» – спросила телеведущая.

«Этот вопрос мы обсуждаем на совещании. Безусловно, если беспилотники будут в зоне досягаемости нашей ПВО, мы сможем их сбивать. Но «Байрактары» могут работать с того расстояния, которое для нас будет критично в плане их подавления. Поэтому сейчас проводятся консультации. Вариант, понадобится бесполётная зона или нет, тоже обсуждается», – ответил глава ДНР.