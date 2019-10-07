«Беспомощность»: Донбасс оценил провал отвода войск Зеленским

07.10.2019, Донецк, Михаил Рябов

Сегодняшнее заявление МИД Украины об отмене под предлогом неких обстрелов запланированного в рамках Минских соглашений начала отвода украинских войск от линии фронта в Донбассе – свидетельство «беспомощности и некомпетентности» официального Киева.

Об этом говорится в заявлении руководителя Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексея Муратова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская власть сегодня в очередной раз показала свою беспомощность и некомпетентность. Приказы главнокомандующего Зеленского «воины света» выполнять не собираются, что они и продемонстрировали, заняв жилые дома и объекты в Золотом. Но, после того как сотни боевиков «Азова» расположились там и заявили, что плевать хотели на всякие разведения сторон, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия, в котором виновны… ДНР и ЛНР.

Не отрицаем, нарушения перемирия происходят регулярно, вот только инициаторами являются вооруженные формирования Украины, а не наоборот. Причем, с нашей стороны страдают мирные жители, населенные пункты, жилые дома и инфраструктура.

А буквально вчера, 6 октября, журналисты российского информационного центра «Известия» попали под обстрел со стороны ВФУ в прифронтовом селе Коминтерново, когда приехали снимать разрушенные из-за обстрелов дома. Только благодаря профессиональным действиям военнослужащих Республики съемочные группы благополучно эвакуированы из зоны обстрела, жертв удалось избежать.

Напомню, что сегодня должны были начаться подготовительные мероприятия по устранению нарушений Рамочного решения о разведении сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом в соответствии с согласованным в Минске планом. Со своей стороны, Донецкая и Луганская Народные Республики поставили в известность представителей ОБСЕ о местонахождении своих позиций на территории данных участков и готовы были перейти к следующему пункту.

График разведения сил у населенных пунктов Золотое и Петровское согласовали участники контактной группы на встрече в Минске 2 октября. Отвод войск – одно из условий для проведения саммита «нормандской четверки», – отмечает Муратов.