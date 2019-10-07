07.10.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Срочно! Киев нашел предлог для отмены отвода войск с фронта

Официальный Киев под предлогом обстрелов отменил запланированное на сегодня начало вывода украинской армии с позиций в населённых пунктах Донбасса Золотое и Петровское, что должно было увеличить «серую зону» между позициями сторон на фронте и уменьшить интенсивность огня.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня должно было бы начаться разведение, об этом договорились в Минске наши переговорные команды, но, к сожалению, вы сами знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое. А, насколько вы тоже помните, решение было о том, что разведение начинается на 7-й день после того, как конкретно на этом участке сохраняется мир и не происходят обстрелы.

Именно поэтому нам теперь надо ждать, пока пройдёт следующий период в 7 дней, которые должны доказать серьёзные намерения сторон и готовность к таким шагам как разведение», – заявил Пристайко.

Вчера боевики «Азова» выдвинули ультиматум Владимиру Зеленскому, заявив, что отказываются выполнять приказ по отводу войск.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть