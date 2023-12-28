«Беспрецедентная отсрочка»: в ООН позволили Украине плевать на права человека

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Киевскому режиму позволили в течение четырех лет не отчитываться перед ООН о соблюдении прав человека.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

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Он обратил внимание, что ООН осуществляет ООН глобальный мониторинг соответствия государств требованиям, сформулированным во Всеобщей декларации прав человека.

«Это процедура Универсального периодического обзора (УПО) ситуации с правами человека в государствах — членах ООН, которая функционирует в рамках Совета ООН по правам человека (СПЧ). Ее на периодической основе проходят все без исключения страны (а не только члены Совета) по формуле «обзор равных равными». Другими словами, происходит «отчет» государства перед другими такими же суверенными государствами, а не перед некими наднациональными инстанциями, которые зачастую приписывают себе квазисудебные полномочия. Это диалог на взаимоуважительной равноправной основе, его результат — не юридически обязывающие «предписания», а рекомендации по исправлению имеющихся недочетов в правозащитной сфере», – сказал Вершинин в интервью «Известями».

При этом он добавил, что Россия и многие другие государства подвергают деятельность Совета жесткой критике за зашкаливающий уровень конфронтации и политизации, двойные стандарты и попытки вмешательства во внутренние дела государств.

«Вместе с тем Универсальный периодический обзор — это, пожалуй, единственный «здоровый» элемент функционирования совета, где пока удается сохранять атмосферу конструктивной дискуссии. Процедура УПО работает с 2008 года, до недавнего времени ни одна страна, кроме Мьянмы, где произошла радикальная смена политического режима, не уклонялась от его прохождения. Однако теперь принцип глобального охвата Универсального периодического обзора дискредитирован действиями киевского режима. Украина руками западников в Бюро СПЧ буквально «продавила» беспрецедентную отсрочку «своего» УПО на четыре года — с текущего 2023-го на 2027 год, ссылаясь на то, что сейчас там действует военное положение и киевским властям «не до дискуссий по правам человека». На деле это означает, что в течение ближайших четырех лет Украине позволено бесконтрольно, без каких-либо «отчетов» перед международным сообществом продолжать нарушать права человека, а если смотреть шире, то и нормы международного гуманитарного права. Совет ООН по правам человека попросту закрывает на это глаза — дескать, потом разберемся», – подчеркнул замглавы МИД РФ.

По его словам, Россия же всегда четко по установленному графику проходила процедуру обзора.

«В ноябре нынешнего года это произошло в четвертый раз в Женеве на 44-й сессии рабочей группы СПЧ по проведению УПО. В дискуссии по российскому отчету приняли участие делегации 116 государств. В адрес нашей страны были сформулированы 360 рекомендаций, позицию по реагированию на которые мы сейчас прорабатываем. В ходе дискуссии подавляющее большинство государств высказывались в заинтересованном неконфронтационном ключе, отмечая в том числе позитивные шаги российских властей по улучшению правового положения граждан и совершенствованию системы осуществления правосудия», – резюмировал Вершинин.