«Беспринципный мерзавец»: военкор жестко прошелся по возвращенцу Меладзе

Максим Столяров.  
18.06.2024 14:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Россия, Русофобия


С корпоративами артистов, которые поливали помоями Россию, но, вернувшись домой, всё равно собирают аншлаги, можно бороться, устраивая  периодически на мероприятиях антинаркотические рейды. Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Певец ртом, который в Дубае славил «героев» на бандеровский манер, приехал в Россию и в каком-то грузинском ресторане ведёт переговоры о выступлении на корпоративе за 12 млн. рублей. Мне кажется, что тот корпоратив надо транслировать онлайн, только камеры направлять не на Меладзе, а на благодарный зал, чтобы посмотреть на счастливые лица тех, кто отплясывает под любителя нацистских лозунгов. Меладзе – беспринципный мерзавец, слегка обедневший конъюнктурщик, с ним всё понятно, он себя перечеркнул в Дубае, когда ответил на нацистское приветствие. Но вот эти люди-то кто?

11-й год идёт война, в каком мире они живут, что готовы отплясывать и смотреть в рот тем, кто на тебя буквально гадит? И, конечно, в этой трансляции надо показать виновника торжества, который готов 12 лямов – желающие даже в дронах это могут подсчитать. Что это за человек, может, он не очень знаменит, и его надо сделать знаменитым», – сказал Коц.

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С корпоративами артистов, которые поливали помоями Россию, но, вернувшись домой, всё равно собирают аншлаги,...


По его словам, проблема возвращенцев, которые лили грязь на Россию, в том, что они не просто возвращаются, но и собирают аншлаги.


«И эти люди, которые с телефонами в залах снимают, светят огоньками – это же не пятая колонна, не какие-то иностранные агенты, украинские мигранты, это какое-то неуважение к себе. …Можно на каждый концерт такого возвращенца по агентурной информации проводить антинаркотические рейды, срывая эти выступления. Чтобы и организаторы знали, что себе дороже зазывать этих моральных уродов, и зрители знали, что это будет потерянный вечер с не самыми приятными впечатлениями», – предложил военкор.

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