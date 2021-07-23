«Беспроигрышная позиция». Юристы оценили иск РФ против Украины в ЕСПЧ

23.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Поданный Россией против Украины иск в ЕСПЧ показывает, что Москва переходит в наступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов.

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«Я расцениваю это как правильный шаг, поскольку Россия всегда находилась в роли защищающейся стороны, а в это время Украина подала против нее уже почти десять жалоб», — сказал судья «Коммерсанту».

«Вначале подать подобную жалобу было трудно, поскольку события на Украине затрагивали интересы ее граждан, живущих в Донбассе. А с течением времени под санкции и ограничения [Украины] стали попадать уже и российские граждане, и очевидность такой жалобы возросла», – добавил Дедов.

В свою очередь главный редактор научно-аналитического журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев соглашается, что цель жалобы — не только и не сколько юридическая, сколько политическая.

«Я думаю, что такой шаг в первую очередь имеет пропагандистский эффект. Нас политически душат через подачу первой, второй, десятой жалобы против России. И наши власти наконец сподобились ответить не через телепередачи, а в цивилизованном юридическом формате», – отметил эксперт.

По словам Дедова, теоретически жалобу действительно могут отклонить уже на этапе первичного рассмотрения, «но четких критериев нет, поэтому обычно приемлемость рассматривают вместе с существом жалобы».

При этом главред «Бюллетеня ЕСПЧ» не думает, что жалоба будет отклонена по каким-то формальным основаниям.

«Это было бы слишком скандально, тем более что это первая такая российская жалоба. Однако подобные жалобы рассматривают годами: суд ее получил, будет формировать внутреннюю структуру, которая будет ее рассматривать, затем должен уведомить ответчика и так далее», считает Берестнев.

А эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин считает, что российские власти «с точки зрения пропаганды сделали беспроигрышный шаг».

«Если жалобу примут к рассмотрению, это будет «великая победа России», можно говорить, что «Европа наконец обратила внимание на нарушения прав человека на Украине». Если нет — значит, продемонстрировали двойные стандарты. А троллинг по поводу двойных стандартов — это очень в духе российской внешней политики», – резюмировал Скоркин.