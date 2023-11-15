«Бессарабская митрополия» недовольна инициативой попа-предателя Борщевского

Алексей Логофет.  
15.11.2023 19:23
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Измена, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал, Украина, Церковь


Бессарабская митрополия отвергает инициативу протоиерея Павла Боршевского и группы священников сектора Ботаника мун. Кишинев, которые хотят войти в состав Румынской Православной Церкви, сохраняя при этом единую церковную структуру Молдавской митрополии.

Об этом пишет moldova.europalibera.org., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бессарабская митрополия отвергает инициативу протоиерея Павла Боршевского и группы священников сектора Ботаника мун. Кишинев,...

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«Мы не одобряем это обращение (…), пренебрегая Бессарабской митрополией, вы не сможете связаться с Румынским Патриархатом», – заявил священник-раскольник Ион Мариан, именующий себя «благочинным округа Орхей» и ответственный в «Бессарабской митрополии» за прием новых приходов.

Реакция последовала на следующий день после того, как протоиерей Павел Боршевский предложил Молдавской митрополии, все еще входящей в состав Русской Православной Церкви, полностью вернуться в «церковь нашего народа в составе Румынского Патриархата», но не через «Бессарабскую митрополию», а оставаясь единой церковной структурой под омофором и родительским руководством митрополита Владимира.

По мнению попа-раскольника Иоанна Мариана, эта инициатива «не может остановить распад Молдавской митрополии после того, как десятки ее священников, недовольные провоенной позицией российского патриарха Кирилла, в последние месяцы присоединились к Бессарабской митрополии».

Он привел позицию Румынского Патриарха Даниила, который «четко и прямо сказал, что у нас есть каноническая структура в Республике Молдова – Бессарабская митрополия, и другую структуру невозможно развивать, потому что иначе снова будут переходы с одной и с другой стороны».

«Я не думаю, что эта идея осуществится», – заявил Ион Мариан.

По его словам, священники Молдавской митрополии не могут присоединиться ни к Румынскому патриархату, ни к «Бессарабской митрополии», имея своим иерархом митрополита Владимира, а не «митрополита Бессарабского» Петра Пэдурару.

«Мы считаем, что отец Павел Боршевский, имея авторитет протоиерея, был подтолкнут окружающими его людьми сделать шаг навстречу Румынскому Патриархату, порвать с Русской Церковью», – заявил руководитель «Бессарабской митрополии».

Впрочем, если решение об отрыве Молдавской митрополии от Русской Православной Церкви принято в западных столицах, мнение «бессарабских раскольников» никого не будет интересовать. Эта структура будет принесена в жертву большой геополитической игре, как был принесён в жертву «Киевский патриарх» во главе с Филаретом (Денисенко).

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