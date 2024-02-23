На крымском ТВ рассказали о хищениях гуманитарной помощи в зоне СВО

Дальнейшее использование волонтеров для снабжения передовой требует создания координационного центра, куда будут поступать заявки, и который будет их распределять среди организаций.

Это позволит избежать ненужного скопления грузов и фиктивного распределения гуманитарной помощи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руководитель курса тактической подготовки «Воин» Евгений Лукашенко в эфире «Крым 24» рассказал, что отказаться от волонтерской помощи нельзя – она избавлена от бюрократических процедур и намного оперативнее централизованных поставок.

«Машину волонтеров остановить нельзя и не нужно. Но эта война сейчас уже показывает то, что работают системные решения. И они нужны для волонтёрской деятельности. Потому что у волонтёров гигантские плюсы в их работе – они умеют затыкать срочные потребности. У нас есть техническое волонтёрство, изыскания, которые проводятся для наших аэрокосмических войск, сбросы и так далее. Материальное волонтерство, что касается еды, вещей, снаряжения, транспорта – это всё вроде бы как нужно – и срочно», – подчеркнул он.

Однако, по словам эксперта, эта оперативность порождает отказ командиров от централизованных поставок. В итоге Минобороны не имеет данных о реальных потребностях.

«К примеру, я сам помогал своему подразделению, закупил на большое количество бойцов аптечки первой помощи, укомплектованные правильным образом. Но сейчас мы имеем обратную связь, что у Министерства обороны есть аптечки, и они укомплектованы правильно. И, более того, отработаны заявки, поступившие от подразделений. И оказывается, что мы обеспечивали зря… На самом деле командиру подразделения нужны аптечки, ему проще волонтёрам позвонить, сказать, дайте аптечек. Это будет быстро, и не надо никакие документы на получение или списание вести. А минус какой? Командование не получает заявки, соответственно, не прогнозирует ни расход, ни наперёд. Это такой вот минус», – пояснил Лукашенко.

«Я не первый день говорю о том, что волонтёрское движение должно регулироваться, хотя бы систематизироваться. Должен быть координационный центр, который бы принимал срочные потребности от подразделений и распределял между волонтерами, чтобы не задваивались одни и те же вещи. Те, кто бывает на ЛБС знают, что в некоторых подразделениях горы чего-нибудь ненужного. И они говорят – заберите это, нам не надо. Какую-то часть забираем, перевозим в какое-то ближайшее соединение. Далее звонят, говорят: есть на складе куча расходников по медицине, бойцам не надо, надо кому-нибудь отдать. И я начинаю изобретать велосипед, или мои медицинские инструкторы начинают обзванивать госпитали, кому нужно, чтобы не сгнило», – добавил эксперт.

Замкомандира 3-й разведывательно-штурмовой бригады с позывным «Киборг» добавил, что нередко добровольческая помощь не достигает адресата.

«С нами работают три волонтёрских организации. То есть мы уже притёрлись, и мы уже друг друга знаем, созваниваемся и переписываемся. Они знают наши потребности, и мы знаем, что у них это есть. По поводу трогательных историй – нам недавно офицерский китель ВВС 1983 года привезли, он на складе висит. Это как знак того, что люди несут просто всё, готовы отдать реально последнее. И негативный момент. Связался недавно с одной волонтерской организацией, её начальник девушка Анастасия. Она мне донесла такую информацию: я с вами работать не буду, вы замкомандира бригады, мне нужно, чтобы мне позвонили командиры, кто непосредственно находится на переднем крае. Вот с ними я работать буду. Я говорю: хорошо, в чём причина такого недоверия? Мы с вами первый раз созвонились. И оказывается столько недобросовестных людей у нас, к сожалению, это правда, которые просто гуманитарку не довозят или довозят её часть. Оформляют всё красиво, стоят печати, подписи, а 60% просто куда-то уходят, а не бойцам, которые свою кровь проливают», – подчеркнул замком.