ВСУ угробили польские «Крабы»

Михаил Рябов.  
23.02.2024 18:04
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен


Дорогостоящая НАТОвская техника зачастую лишь числится на вооружении ВСУ, в то время как она давно уничтожена огнем российской армии или вышла из строя.

Такое признание на заседании Верховной рады сделал депутат Богдан Кицак, описывая ситуацию с польскими самоходными гаубицами «Краб».

Дорогостоящая НАТОвская техника зачастую лишь числится на вооружении ВСУ, в то время как она...

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Кицак пояснил, что ВСУ могут списывать по упрощенной процедуре технику стоимостью до 1 млн гривен. Однако из-за высокой цены списание потерянных «Крабов» превращается в бюрократическую волокиту, и командиры ВСУ предпочитают, чтобы польские самоходки продолжали числиться на бумаге.

«Например, вот я ездил в 26 артиллерийскую бригаду, там есть установки Krab стоимостью каждая – 330 миллионов. И за весь период ни одного Kraba не списано, хотя их физически нет», – сказал депутат.

В сентябре 2023 года сообщалось, что польский производитель PGZ должен отправить на Украину в ближайшие месяцы около 60 самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab.

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