Бессмертный грозит Зеленскому новым Майданом

20.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украину ждет очередной Майдан, если власти откажутся от курса на Европейский союз и НАТО.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бессмертного, разворот на восток уже не примет «украинское общество».

«Позиция эта уже реализовывалась президентом Януковичем. К чему это привело – понятно. Эта позиция – прямая дорога к следующему Майдану. Речь идет о том, что общество этого не примет, общество определило ориентир к европейским ценностям, оно не примет барахтание в постсоветском режиме», – заявил Бессмертный.

Ранее Бессмертный заявил, что если Владимир Зеленский не остановится и не прекратить концентрировать власть в своих руках вопреки положениям законов и Конституции, Украину ждет новый, кровавый Майдан.