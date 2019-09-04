Бессмертный: Если Зеленский не остановится – будет кровавый майдан

04.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Если Владимир Зеленский не остановится и не прекратить концентрировать власть в своих руках вопреки положениям законов и Конституции, Украину ждет новый, кровавый Майдан.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-представитель Украины на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно, чтобы каждый выполнял свою функцию и чтобы никто на себя не перетягивал эти полномочия. Потому что тогда будет Майдан, а за Майданом будет кровь.

Я хочу, чтобы мы, в конце концов, одумались и поняли, что не может человек, который получил 73% поддержки населения, брать на себя полномочия ни правительства, ни парламента.

Задумайтесь, что мы услышали за последние дни? «Парламент распускать не страшно – я его распущу». Господин президент, вы полномочия на это имеете? Правительству – «Если вы это не сделаете, я вас уволю». Господин президент, вы на это полномочия имеете? Сколько можно слушать эту юридическую безграмотность!» – заявил Бессмертный.