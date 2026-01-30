Бессмертный паникует: Европа выбита из переговорного процесса по Украине. Это опасно

Игорь Шкапа.  
30.01.2026 15:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 573
 
Для Украины крайне негативным является тот факт, что последние мирные переговоры в ОАЕ прошил без участия представителей ЕС.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «24 канала» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный.


«Трехсторонней пустой болтовней в Абу-Даби фактически выбита Европа из процесса. Это очень опасная вещь. И эти сообщения, прозвучавшие там от Писториуса, из Франции и так далее, они меня очень беспокоят, потому что они свидетельствуют о том, что европейцев Вашингтон пытается отодвинуть, причем, исполнив желание Москвы», – опасается экс-посол.

По его словам, нужно приложить максимальные усилия, чтобы вернуть европейцев за стол переговоров.

