Бессмертный призвал вести переговоры с регионалами, бежавшими с Донбасса

22.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Вместо прямых переговоров с представителями Донецкой и Луганской народных республик, Киеву необходимо зачем-то разыскать сбежавших от Русской весны чиновников Донбасса, поголовно представлявших «Партию регионов», и проводить переговоры с ними.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те же самые россияне говорят: ведите разговор с Пушилиным и с Пасечником. Зачем вести разговор с теми, кто считается террористами? Может мы, в конце концов, поймем, что в 2010 году во всех этих населенных пунктах, которые там, были выбраны городские головы и депутаты.

Они сегодня по украинской Конституции такими и остаются. Почему мы их не привлекаем к диалогу? Часть из них живет в Киеве, часть разлетелась по миру, часть находится там. Они не принимали участие в этом процессе, не принимают и не собираются принимать. Вот те люди, с которыми можно вести разговор, потому что единственным конституционным институтом, который там остается, это территориальные общины», – считает украинский дипломат.

При этом Бессмертный не уточнил, нашелся или нет на данный момент хотя бы один желающий «вести переговоры» из тех, кого он имеет в виду. Между тем, многие избранные до 2014 года по законам Украины депутаты Донбасса перебрались в Россию. Будет ли их тоже приглашать Бессмертный, также неизвестно.

Напомним, ранее Бессмертный признал, что встречи президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами показали, что те уже не считают конфликт на Донбассе войной и агрессией, а называют его «украинским кризисом», развивая экономические отношения с РФ, несмотря на санкции.