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Бывшего украинского политика Виктора Медведчука, которого Россия обменяла на пленных неонацистов полка «Азов», обслуживает в интернете армия ботов.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из эксперимента, проведенного в соцсети «ВКонтакте» покинувшим Украину киевским публицистом Андреем Важдрой.

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«Внимание! Идет эксперимент. Прошу комментарии под этим постом не писать! Только читать… Медведчук, это да, Медведчука, бесспорно, Медведчуком, наша гордость. Медведчуку. Миру – мир», – написал Важдра бессмысленный текст.

После этого в комментариях к записи сразу же отметились боты.

«Вообще неудивительно, что украинцы многие хотят мира и готовы к мирным переговорам, о чем пишет Медведчук в статье. Люди хотят просто жить и не бояться за свою жизнь, отсюда несогласие с генеральной линией партии и режимом Зеленского в целом. Так что и запрос на мир неудивителен и важен», – написал бот, среагировавший на упоминание Медведчука.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Медведчук написал статью. в которой выступил с инициативой создать украинскую парию мира.

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